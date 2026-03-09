Juventus, record per Cambiaso, la Juve lo festeggia sui social

Nella partita contro il Pisa, Andrea Cambiaso ha raggiunto un record personale, che la Juventus ha voluto celebrare sui profili social.

Nuova soddisfazione per la Juventus e per Andrea Cambiaso. La stagione dell’esterno bianconero è altalenante, con delle difficoltà in fase difensiva ma con un buon apporto nelle azioni d’attacco. Proprio in attacco, Cambiaso ha stabilito un nuovo record personale.

Contro il Pisa, infatti, è arrivato il terzo gol in campionato dell’esterno azzurro. Nel girone d’andata era andato a segno il 1º novembre nella nell’esordio vincente di Spalletti con la Juventus contro la Cremonese. Il secondo gol di è arrivato lo scorso 14 febbraio nel match contro l’Inter. Cambiaso adesso punta anche al record di assist in una stagione in Serie A. Il suo apice è di 4 assist serviti, raggiunto nella scorsa stagione e nel 2021-22 con la maglia del Genoa. Quest’anno è già a quota 3, riuscirà a superarsi?

La Juventus ha festeggiato questo suo traguardo con un post sul profilo X della squadra. Si legge: “3 gol in campionato e record personale in una stagione di Serie A per Cambiaso. Bravo Andrea!”.