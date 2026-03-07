Juventus, la reazione di Di Gregorio dopo le voci di mercato

Al centro del calciomercato della Juventus c'è il portiere Di Gregorio. Numerose testate parlano di una sua cessione in estate.

Le tante voci di mercato non abbattono il portiere juventino. Michele Di Gregorio è pronto a riprendersi un posto da protagonista in questo finale di stagione. I tanti gol subiti al primo tiro in porta, gli errori contro l’Inter e il Como e le due panchine consecutive contro Galatasaray e Roma, hanno permesso al portiere di riprendersi mentalmente. Gli ultimi allenamenti raccontano di un Di Gregorio in ripresa e pronto a reagire. Stasera, contro il Pisa, Spalletti ristabilirà le gerarchie: Di Gregorio titolare, Perin in panchina. Una scelta che testimonia la totale fiducia che l’allenatore ripone nel suo primo portiere. I numerosi errori commessi da tutta la difesa non sono mai stati attribuiti completamente al portiere ex Monza, bensì è stato scelto come capro espiatorio. Di Gregorio tornerà titolare anche in ottica di un asset patrimoniale da preservare. La società non vuole né perdere né svalutare i 20 milioni spesi per il calciatore.

Anche i tifosi sono pronti a supportare il loro numero 16. Vogliono supportare ogni loro giocatore, per riuscire a conquistare almeno il quarto posto. Per questo la partita di stasera contro i toscani sarà importante per Di Gregorio: vuole cancellare gli errori commessi, soprattutto nei big match, e dimostrare di poter restare alla Juventus anche la prossima stagione.