Bomba dalla Spagna: Ronaldo pronto a lasciare la Juventus?

Secondo il suo migliore amico, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus. Ancelotti lo vorrebbe al Real Madrid.

redazionejuvenews

Continua l'estate di fuoco di Cristiano Ronaldo. A pochi giorni dall'inizio del campionato, il fuoriclasse portoghese potrebbe lasciare la Juventus. Durante il programma El Chiringuito Tv, Edu Aguirre, migliore amico di CR7, ha sparato la bomba: “Qualcosa può succedere in questo mercato. Carlo Ancelotti è ossessionato dall’idea di prendere Cristiano, da settimane chiama continuamente il suo entourage per convincerlo a firmare. Sta insistendo perché torni. L’operazione è possibile, anche se dipende da tante cose. Tutto inizia con la volontà del tecnico, espressa nelle ultime settimane. Ronaldo non si è pronunciato perché ancora non c’è nulla. L’opzione è lì. Può essere che vada in porto o no, però Ancelotti ha iniziato tutto”.

Il nuovo allenatore del Real Madrid nel giorno della sua presentazione, aveva dichiarato: “Voglio molto bene a Cristiano, però non mi piace parlare dei giocatori che sono in altre squadre. Ha un contratto con la Juve e non mi sembra corretto parlare di lui. Posso parlare del bene che gli voglio e della felicità che ho per quello che sta facendo. Un giornalista mi ha chiesto se fosse a fine carriera, io gli ho risposto che ha segnato 35 gol”.

Clamoroso ritorno al Real Madrid? Tutto è possibile. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky SportFabrizio Romano, per il momento non è stata fatta nessuna proposta ufficiale alla Juventus. Il contratto di CR7 è in scadenza a giugno 2022 e la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di rinnovarlo, di conseguenza il classe 1985 lascerà Torino alla fine del campionato. Se però dovesse arrivare un'offerta, la Juve potrebbe accettarla per monetizzare dalla sua vendita e non perdere il giocatore a parametro zero. Tutto dipenderà dal Real Madrid, che è alla ricerca di un attaccante. La prima scelta rimane Kyllian Mbappe, ma se il PSG non dovesse venderlo, i Galacticos potrebbero puntare l'attaccante bianconero. L'ultima parola spetta a Florentino Perez, presidente del Real. Il tempo stringe.