Juve, Dybala ancora non ha accordi con altre squadre

Ieri è stato sancito il definitivo addio tra la Joya e il club. Secondo Sky Sport, l'argentino non ha ancora nessuna intesa con altri club.

redazionejuvenews

Ieri è stata la giornata del divorzio ufficiale tra la Juventus e Paulo Dybala. Prima l'incontro tra la dirigenza e l'entourage del giocatore, in cui è stato di fatto chiuso il rapporto col numero 10. Poi, in serata, la conferma della società, con le parole di Maurizio Arrivabene, amministratore delegato bianconero, che ha detto che i piani della società, da gennaio, sono cambiati. Sette anni di vittorie, gol, magie, alti e qualche basso. Un capitolo che ora si chiuderà tra poco più di due mesi. La Juve dovrà cercare un nuovo giocatore che prenda il suo posto e già si parla di Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori. Ma c'è attesa anche per il futuro dell'argentino.

La Joya si libererà a parametro zero e già da ora potrebbe firmare un nuovo contratto. Un giocatore così importante da svincolato fa chiaramente gola a molti. Ma secondo Sky Sportnon ci sono ancora accordi con altro club italiani. Il suo agente Jorge Antun intanto ha chiesto la registrazione anche in Spagna, dopo aver ottenuto quella in Italia a gennaio scorso. Porte aperte quindi anche a un eventuale trasferimento in Liga. A oggi quindi la corsa a Dybala è tutta da giocare.

L'Inter è interessata, come ribadito più volte in passato anche da Beppe Marotta. Ma per ora i nerazzurri non hanno affondato il colpo, perché ha bisogno di un po' più di tempo per sistemare alcune questioni nella sua rosa. L'intenzione sarebbe quella liberare spazio salariale cedendo giocatori con ingaggi pesanti e poi offrire un contratto a Dybala. Il giocatore comunque su guarderà intorno e valuterà tutte le offerte, anche da Premier e Liga. Il Barcellona ha sempre avuto un ascendente su di lui e potrebbe diventare un'opzione. Come non è da escludere l'Atletico Madrid: il Cholo Simeone lo stima e lo vorrebbe volentieri ai Colchoneros.