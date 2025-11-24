Juventus, Ranocchia a Pressing: “Spalletti si deve dare del tempo”

Leggiamo le parole di Andrea Ranocchia sul momento della Juventus e sulla scelta di affidarsi a Luciano Spalletti.

Andrea Ranocchia, ex difensore nerazzurro, durante la trasmissione Pressing, ha espresso il suo parere in merito al momento che sta vivendo la Juventus. Qui sotto le sue dichiarazioni:

”Il problema della Juventus è che in questo momento ha d’importante solo la maglia e il nome, perché per il resto fa fatica”. Ranocchia sull’ex ct della Nazionale: Io Spalletti lo conosco bene, vuole incidere, secondo me si deve dare tempo. Lui invece, da allenatore che arriva, dice va bene ho due settimane di tempo per lavorare, voglio vedere dei miglioramenti.

Secondo me, in questo preciso momento, lui si sta rendendo conto che il materiale su cui laborare non è tanto. Aver fatto un contratto di otto mesi a Spalletti vuol dire non sapere programmare. Metti caso che la Juve non fa bene in questi mesi e questo può succedere, mandi via il tecnico e poi chi prendi? Il mister ha bisogno di tempo e qualità per far bene”.