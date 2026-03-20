Juventus, ranking UEFA: la Fiorentina sorpassa i bianconeri

Nella giornata di oggi, la UEFA ha rilasciato la nuova classifica del ranking. La Juventus scende ancora a viene superata dalla Fiorentina.

La UEFA ha aggiornato il ranking per club dopo la conclusione delle qualificazioni ai quarti di finale delle competizioni europee. Questa classifica misura il peso di ogni squadra in Europa. Incide sulle teste di serie, sui percorsi nei turni preliminari e, indirettamente, anche sugli incassi. Più alto è il ranking, maggiori sono i vantaggi.

Ranking UEFA, come si assegnano i punti?

Il ranking UEFA per club si basa sui risultati ottenuti nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Ogni squadra ottiene 2 punti per una vittoria e 1 per un pareggio nella “league phase”. Nei turni preliminari, invece, i punti si dimezzano. Oltre ai risultati sul campo, la UEFA assegna bonus per il raggiungimento di traguardi specifici: qualificazione alla competizione, accesso agli ottavi, ai quarti, alle semifinali e alla finale. La Champions League garantisce bonus più alti rispetto alle altre competizioni. Il punteggio stagionale si somma a quello delle quattro stagioni precedenti. Da qui nasce il coefficiente quinquennale, che determina la posizione nel ranking UEFA.

Ranking UEFA, la classifica aggiornata

Cambiano alcune posizioni nella graduatoria UEFA. La capolista rimane il Real Madrid, con un distacco di 3.500 punti sul Bayern Monaco, secondo. Sale il Liverpool, che scavalca l’Inter al terzo posto. Nerazzurri che perdono il podio con uno scarto di 3.000 punti.

Sorpasso dell’Atletico Madrid, che scavalca Chelsea e Roma, con la squadra di Simeone che conquista l’undicesima posizione. Giallorossi che scendono al tredicesimo posto, con i Blues davanti a loro.

Tra le italiane, guadagnano posizioni l’Atalanta e la Fiorentina. I bergamaschi, unica squadra italiana agli ottavi di Champions League, guadagnano la quindicesima posizione. Scavalcano così Sporting Lisbona, Francoforte e Tottenham.

La viola ha superato gli ottavi di Conference League per il quarto anno consecutivo. Questo risultato gli permette di superare la Juventus. Bianconeri che perdono posizione in favore proprio della Fiorentina, ma anche di Real Betis e Aston Villa.

Juventini al momento 25esimi, i gigliati occupano il 22esimo posto. Lontanissimi, ma pur sempre con qualche posizione in più, anche i ragazzi di Vincenzo Italiano. Il Bologna infatti, eliminando la Roma agli ottavi di Europa League, salgono al 71esimo posto.

Juventus, perché così pochi punti?

Nel crollo della Juventus nel ranking, pesa soprattutto l’annata senza coppe europee. Nel 2023-2024, la squadra bianconera non ha disputato nessuna competizione UEFA, perdendo punti preziosi che oggi si fanno sentire. La non qualificazione avvenne a causa della penalizzazione in classifica che la Juventus subì. La Corte Federale d’Appello tolse 10 punti in classifica ai bianconeri nell’ambito della riapertura di un procedimento sulle plusvalenze.

Oltre alla stagione non giocata in Europa, non aiutano neanche le eliminazioni precoci. Nelle ultime 5 edizioni della Champions League giocate dalla Juventus, non ha mai superato gli ottavi di finale, con anche un’eliminazione anche nella fase a gironi nel 2022-23.