La Juventus ha deciso per quanti riguarda il futuro di Luciano Spalletti. L'ec CT della nazionale è pronto ad una nuova sfida.

Il futuro della panchina bianconera resta un tema caldo alla Continassa. Dopo gli esoneri di Thiago Motta e Igor Tudor e il passaggio temporaneo a Massimo Brambilla, la dirigenza della Juventus vuole avviare un progetto solido e duraturo. La società ha deciso: Luciano Spalletti guiderà la squadra anche nella prossima stagione. Arrivato a ottobre con un incarico di otto mesi da traghettatore, il tecnico toscano ora si prepara a una nuova sfida a Torino. La dirigenza punta a trovare un accordo entro metà marzo e a formalizzare la firma al termine della stagione.

Si parla di un contratto fino al 2028, ma Spalletti valuterà personalmente la soluzione migliore. Dovrà decidere tra un contratto biennale oppure un accordo annuale con opzione per la stagione successiva. Tra l’allenatore e la società c’è piena fiducia, e entrambe le parti vogliono aprire un nuovo ciclo insieme. La dirigenza ha già individuato alcuni rinforzi per il mercato invernale con l’obiettivo di rendere la Vecchia Signora di nuovo competitiva in campionato e soprattutto in Europa. I tifosi sognano una Juventus protagonista sui grandi palcoscenici europei e desiderano riportare a Torino il tricolore, che manca dalla stagione 2019-2020, l’ultima prima dell’addio a Maurizio Sarri.