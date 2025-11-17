Juventus, quando rientrano i Nazionali?

Gli impegni delle Nazionali giungono al termine. Scopriamo quando faranno il loro ritorno alla Continassa i bianconeri convocati.

Le qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026 stanno volgendo al termine e si riavvicina così la ripresa della Serie A. Mister Spalletti, attende tutti i bianconeri convocati dalla rispettive Nazionali per iniziare a preparare al meglio l’ostica trasferta di Firenze. La Juventus scenderà in campo sabato 22 novembre alle ore 18:00 per il match contro la Fiorentina.

Oggi il rientro di Vlahovic

Il primo a far rientro a Torino è stato Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, proprio in questi minuti è arrivato al J Medical, dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Nei giorni scorsi, l’attaccante bianconero ha accusato un problema agli adduttori durante la gara contro l’Inghilterra. Lo staff medico, farà il punto sulla situazione per valutare se rischiarlo per la trasferta di Firenze oppure tenerlo a riposo.

Domani previsti gli altri rientri

Nella giornata di domani, farà il rientro anche Khephren Thuram, fresco di qualificazione ai Mondiali ottenuta con la Francia. Con lui torneranno agli ordini di Spalletti anche Filip Kostic e Francisco Coinçeao. Per entrambi sono arrivate ottime prestazioni con le rispettive selezioni.

Inoltre, torneranno alla Continassa anche i due azzurri Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso, reduci dalla deludente sconfitta contro la Norvegia.

Gli ultimi a tornare

Mercoledì toccherà poi a Kenan Yildiz, Edon Zhegrova e Lois Openda, tutti impegnati nelle gare di questa sera. L’ultimo a tornare a Torino sarà invece Jonathan David. Il canadese tornerà in gruppo soltanto giovedì.