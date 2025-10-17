Juventus, pubblicato l’elenco del CdA: i dettagli

Nella giornata di ieri il club bianconero ha pubblicato l'elenco del nuovo Consiglio d'Amministrazione: i dettagli

È finalmente giunto il giorno tanto atteso in casa Juventus, vale a dire quello che ha portato alla luce le novità riguardanti il nuovo quadro dirigenziale del club bianconero. In particolare, nella giornata di ieri è stato pubblicato l’elenco del nuovo Consiglio d’Amministrazione bianconero e, in tal senso, la novità più importante, oltrepassando quelle già annunciate, riguarda i principali azionisti di minoranza, oggi all’11,5% di quote societarie.

Nel dettaglio, Tether (colosso delle stablecoin) farà il proprio ingresso nel CdA con uno dei due nomi proposti: in effetti, tra Francesco Garino e Zachary Lyons sarà il primo, con ogni probabilità, a ottenere l’elezione in consiglio. Torinese, grande tifoso della Juventus e al tempo stesso esperto di ortodonzia di fama internazionale, Garino sarà il referente del Ceo dell’azienda cripto, Paolo Ardoino. Damien Comolli, invece, è pronto a ricoprire il ruolo di amministratore delegato, come già annunciato, e Gianluca Ferrero è confermato nel ruolo di presidente dal Consiglio d’Amministrazione.

Al tempo stesso, però, variano anche i volti del CdA: si va da Guido De Boer (chief fi nancial offi cer di Exor) ad Antonio Belloni (presidente Louis Vitton Italia), passando per Kerstin Andrea Lutz (ceo Billie Jean King Cup) e Diva Moriani (chairman di Kme). Dall’ultima lista, resistono Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri e Diego Pistone, con quest’ultimo che dovrebbe cedere il proprio posto a Garino.