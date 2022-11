Juventus-PSG, i convocati: Fuori anche Kean, torna Chiesa

Diramata la lista dei convocati della squadra bianconera per la partita di questa sera contro il PSG valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il PSG nella partita valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League . Attraverso il sito ufficiale della società, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per questa sera.

Moise Kean non farà parte dei convocati odierni, in quanto durante l'allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale." (Juventus.com)