Juventus: pronte a ripartire la squadre giovanili

Le squadre bianconere si preparano ad iniziare la nuova stagione con tutte le squadre che stanno ultimando la preparazione

La Juventus sta preparando la nuova stagione in Germania, e domenica ritornerà a Torino per l’ultima parte della preparazione. Tra la Continassa e Vinovo intanto, stanno prendendo via le varie squadre giovanili bianconere, che inizieranno a giorni le preparazioni.

Il calendario completo

“Ci siamo.

Come ogni anno, agosto è il mese della ripartenza per il settore giovanile.

Di seguito il calendario completo dei primi allenamenti di tutte le nostre Under maschili, e le indicazioni degli staff tecnici che le guideranno nella stagione alle porte.

UNDER 17

Ripresa: 4 agosto

Allenatore: Claudio Grauso

Collaboratore tecnico: Andrea Fabio De Martini

Preparatore atletico: Nicolò Cardani

Allenatore dei portieri: Davide Di Stefano

UNDER 16

Ripresa: 11 agosto

Allenatore: Alessandro Gridel

Collaboratore tecnico: Federico Di Benedetto

Preparatore atletico: Alessandro Salpietra

Allenatore dei portieri: Nicolò Maiani

UNDER 15

Ripresa: 12 agosto

Allenatore: Marco Pecorari

ollaboratore tecnico: Lorenzo Niello

Preparatore atletico: Domenico Sangiuliano

Allenatore dei portieri: Riccardo Iaci

UNDER 14

Ripresa: 13 agosto

Allenatore: Simone Loria

Allenatore: Andrea Mercuri

Collaboratore tecnico: Simone Muratore

Collaboratore tecnico: Fabio Cucciniello

Preparatore atletico: Domenico Sangiuliano

Allenatore dei portieri: Silvio Gonella

UNDER 13

Ripresa: 18 agosto

Allenatore: Stephan Saporito

Allenatore: Mattia Rossi

Allenatore: Federico Sapino

Allenatore dei portieri: Emiliano Campana

UNDER 12

Ripresa: 19 agosto

Allenatore: Davide La Pira

Allenatore: Pietro Magri

Allenatore: Francesco Cavaglià

Allenatore dei portieri: Simone Poncet

UNDER 11

Ripresa: 20 agosto

Allenatore: Andrea Cara

Allenatore: Giuseppe Comito

Allenatore: Simone Collura

Allenatore dei portieri: Mario Budroni

UNDER 10

Ripresa: 21 agosto

Allenatore: Luca Giglio

Allenatore: Luca Paolo Bernardi

Allenatore: Lorenzo Cuzzi

Allenatore dei portieri: Fabio Ceppa

UNDER 9

Ripresa: 22 agosto

Allenatore: Simone Perla

Allenatore: Andrea Francisetti

Allenatore dei portieri: Erik Bonifai

UNDER 8

Ripresa: 25 agosto

Allenatore: Luca Carlino

Allenatore: Alessandro Bortolotti

Allenatore dei portieri: Alberto Circio

UNDER 7

Ripresa: 26 agosto

Allenatore: Gianfilippo Boscolo

Allenatore dei portieri: Alberto Circio” (Juventus.com)