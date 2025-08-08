Juventus: pronte a ripartire la squadre giovanili
Home > Juve News

Juventus: pronte a ripartire la squadre giovanili

Cristiano Passa
TORINO
8 Agosto, 14:00
Le squadre bianconere si preparano ad iniziare la nuova stagione con tutte le squadre che stanno ultimando la preparazione

La Juventus sta preparando la nuova stagione in Germania, e domenica ritornerà a Torino per l’ultima parte della preparazione. Tra la Continassa e Vinovo intanto, stanno prendendo via le varie squadre giovanili bianconere, che inizieranno a giorni le preparazioni.

Il calendario completo

 

“Ci siamo.
Come ogni anno, agosto è il mese della ripartenza per il settore giovanile.
Di seguito il calendario completo dei primi allenamenti di tutte le nostre Under maschili, e le indicazioni degli staff tecnici che le guideranno nella stagione alle porte.

UNDER 17

Ripresa: 4 agosto
Allenatore: Claudio Grauso
Collaboratore tecnico: Andrea Fabio De Martini
Preparatore atletico: Nicolò Cardani
Allenatore dei portieri: Davide Di Stefano

UNDER 16

Ripresa: 11 agosto
Allenatore: Alessandro Gridel
Collaboratore tecnico: Federico Di Benedetto
Preparatore atletico: Alessandro Salpietra
Allenatore dei portieri: Nicolò Maiani

UNDER 15

Ripresa: 12 agosto
Allenatore: Marco Pecorari
ollaboratore tecnico: Lorenzo Niello
Preparatore atletico: Domenico Sangiuliano
Allenatore dei portieri: Riccardo Iaci

UNDER 14

Ripresa: 13 agosto
Allenatore: Simone Loria
Allenatore: Andrea Mercuri
Collaboratore tecnico: Simone Muratore
Collaboratore tecnico: Fabio Cucciniello
Preparatore atletico: Domenico Sangiuliano
Allenatore dei portieri: Silvio Gonella

UNDER 13

Ripresa: 18 agosto
Allenatore: Stephan Saporito
Allenatore: Mattia Rossi
Allenatore: Federico Sapino
Allenatore dei portieri: Emiliano Campana

UNDER 12

Ripresa: 19 agosto
Allenatore: Davide La Pira
Allenatore: Pietro Magri
Allenatore: Francesco Cavaglià
Allenatore dei portieri: Simone Poncet

UNDER 11

Ripresa: 20 agosto
Allenatore: Andrea Cara
Allenatore: Giuseppe Comito
Allenatore: Simone Collura
Allenatore dei portieri: Mario Budroni

UNDER 10

Ripresa: 21 agosto
Allenatore: Luca Giglio
Allenatore: Luca Paolo Bernardi
Allenatore: Lorenzo Cuzzi
Allenatore dei portieri: Fabio Ceppa

UNDER 9

Ripresa: 22 agosto
Allenatore: Simone Perla
Allenatore: Andrea Francisetti
Allenatore dei portieri: Erik Bonifai

UNDER 8

Ripresa: 25 agosto
Allenatore: Luca Carlino
Allenatore: Alessandro Bortolotti
Allenatore dei portieri: Alberto Circio

UNDER 7

Ripresa: 26 agosto
Allenatore: Gianfilippo Boscolo
Allenatore dei portieri: Alberto Circio” (Juventus.com)

Leggi anche

Cristiano Passa · 8 Agosto, 10:44
Weah: “Ho avuto la fortuna di giocare e imparare nella Juventus”
L'ex calciatore della Juventus ha parlato dei bianconeri durante la sua conferenza di presentazione con il Marsiglia
Cristiano Passa - 8 Agosto, 09:22
Juventus: ieri sera cena di squadra a Norimberga
Cristiano Passa - 8 Agosto, 08:34
Juventus: continua la preparazione in Germania
Cristiano Passa - 7 Agosto, 15:33
Criscito: “Alla Juve mi sono sentito emarginato”
Cristiano Passa - 7 Agosto, 14:42
Weah saluta la Juventus: “Per sempre grato, sarò sempre juventino”
Cristiano Passa - 7 Agosto, 13:52
Pallone d’Oro: Yildiz nominato per il premio di Miglior Under 21
Cristiano Passa - 7 Agosto, 13:00
Ancora Modesto: “Mondiale per Club importante per la coesione del gruppo”
x