Juventus: pronte a ripartire la squadre giovanili

La Juventus sta preparando la nuova stagione in Germania, e domenica ritornerà a Torino per l’ultima parte della preparazione. Tra la Continassa e Vinovo intanto, stanno prendendo via le varie squadre giovanili bianconere, che inizieranno a giorni le preparazioni.
Il calendario completo
“Ci siamo.
Come ogni anno, agosto è il mese della ripartenza per il settore giovanile.
Di seguito il calendario completo dei primi allenamenti di tutte le nostre Under maschili, e le indicazioni degli staff tecnici che le guideranno nella stagione alle porte.
UNDER 17
Ripresa: 4 agosto
Allenatore: Claudio Grauso
Collaboratore tecnico: Andrea Fabio De Martini
Preparatore atletico: Nicolò Cardani
Allenatore dei portieri: Davide Di Stefano
UNDER 16
Ripresa: 11 agosto
Allenatore: Alessandro Gridel
Collaboratore tecnico: Federico Di Benedetto
Preparatore atletico: Alessandro Salpietra
Allenatore dei portieri: Nicolò Maiani
UNDER 15
Ripresa: 12 agosto
Allenatore: Marco Pecorari
ollaboratore tecnico: Lorenzo Niello
Preparatore atletico: Domenico Sangiuliano
Allenatore dei portieri: Riccardo Iaci
UNDER 14
Ripresa: 13 agosto
Allenatore: Simone Loria
Allenatore: Andrea Mercuri
Collaboratore tecnico: Simone Muratore
Collaboratore tecnico: Fabio Cucciniello
Preparatore atletico: Domenico Sangiuliano
Allenatore dei portieri: Silvio Gonella
UNDER 13
Ripresa: 18 agosto
Allenatore: Stephan Saporito
Allenatore: Mattia Rossi
Allenatore: Federico Sapino
Allenatore dei portieri: Emiliano Campana
UNDER 12
Ripresa: 19 agosto
Allenatore: Davide La Pira
Allenatore: Pietro Magri
Allenatore: Francesco Cavaglià
Allenatore dei portieri: Simone Poncet
UNDER 11
Ripresa: 20 agosto
Allenatore: Andrea Cara
Allenatore: Giuseppe Comito
Allenatore: Simone Collura
Allenatore dei portieri: Mario Budroni
UNDER 10
Ripresa: 21 agosto
Allenatore: Luca Giglio
Allenatore: Luca Paolo Bernardi
Allenatore: Lorenzo Cuzzi
Allenatore dei portieri: Fabio Ceppa
UNDER 9
Ripresa: 22 agosto
Allenatore: Simone Perla
Allenatore: Andrea Francisetti
Allenatore dei portieri: Erik Bonifai
UNDER 8
Ripresa: 25 agosto
Allenatore: Luca Carlino
Allenatore: Alessandro Bortolotti
Allenatore dei portieri: Alberto Circio
UNDER 7
Ripresa: 26 agosto
Allenatore: Gianfilippo Boscolo
Allenatore dei portieri: Alberto Circio” (Juventus.com)