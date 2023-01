Juventus, il progetto Next Gen comincia a dare i suoi frutti: i dati

Una partita che ha visto, nelle due squadre, ben sei ragazzi del progetto Next Gen protagonisti. Quattro di loro nella Juve, partiti titolari: Fagioli, Miretti , Iling, Soulé. Una presenza, la loro, confortata dai numeri. Samuel ha fatto registrare 11 passaggi, ha vinto 4 contrasti e lavorato moltissimo sulla fascia; 74 minuti, 3 lanci, 1 cross e 2 sponde per Nicolò, un’ora di gioco, 7 duelli e 4 palle recuperate per Fabio mentre per Mati da registrare un tiro nello specchio, parato, 2 recuperi e 18 passaggi. C’erano però anche in campo, con il Monza, Filippo Ranocchia, 90 minuti e una presenza assidua a centrocampo con 45 passaggi e 7 recuperi (nessuno più di lui fra i lombardi) e Nicolò Rovella, entrato a gara in corso ma comunque autore di un tiro e 3 lanci positivi.

Abbiamo detto "sei", ma in realtà, a essere più precisi, sono sette: come non citare Moise Kean, bianconero da sempre, in tutta la trafila delle giovanili, nonché autore del gol che ha aperto le marcature in quella serata? QUI TEAM NEXT GEN: CHE ESORDIO PER HUIJSEN! Vi raccontiamo anche il bel gennaio che sta per concludersi per Dean Huijsen, talentuoso difensore centrale olandese proveniente dall’Under 19 che il giorno 8 ha esordito in Serie C con la Juventus Next Gen. Un esordio che poteva essere bagnato addirittura da un gol, bellissimo, di testa, purtroppo annullato. Ad ogni modo, da quel giorno Dean ha sempre giocato, crescendo di gara in gara e diventando già un elemento molto importante per il pacchetto arretrato di Mister Brambilla. Un altro bell’esempio di valorizzazione dei talenti bianconeri".