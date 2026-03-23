Juventus, problemi di mercato: 875 milioni spesi negli ultimi anni

Le ultime sessioni estive di calciomercato non sono state prolifere per la Juve. Sono tanti i milioni spesi, e molto sono stati "buttati".

Tra cambi di dirigenze e strategie stravolte, la Juventus non sta più trovando benefici dal mercato estivo. Risale al 2020 l’ultimo Scudetto vinto dai bianconeri. In panchina c’era Maurizio Sarri, e in campo un campione come Ronaldo, protagonista con 31 gol. Dopo quella stagione, sono arrivati un terzo posto (2023-2024), tre quarte posizioni (2020-21, 2021-22 e 2024-25) e una volta settimi (2022-2023, la stagione della penalizzazione in campionato). Sono arrivate solo due vittorie della Coppa Italia e una Supercoppa, ma le uscite monetarie sono tantissime: 875 milioni spesi negli ultimi mercati.

Gli acquisti più pesanti

Negli ultimi anni, sorprendono i tanti milioni spesi per giocatori che, attualmente, non rientrano più nei piani della Juventus.

Nel 2020-2021 ci fu l’acquisto di Arthur per 72 milioni di euro + 10 di bonus, in uno scambio che includeva il passaggio di Pjanic al Barcellona. Nella stessa sessione di mercato, pesano anche i 54 milioni, tra prestito e riscatto, di Federico Chiesa. Giocatori che non vestono più la maglia bianconera, ad eccezione di Arthur, che è in prestito al Gremio e che quest’estate tornerà a Torino.

Nella stagione successiva del 2021-2022, ci fu l’arrivo di Vlahovic, il più costoso. 85 milioni di euro di cartellino, con uno stipendio che è arrivato fino a 12 milioni netti. Insieme a lui arrivò anche Locatelli, trasferitosi per 35 milioni di euro dal Sassuolo.

Disastrosa fu la campagna acquisti del 2024-2025. Koopmeiners (53 milioni), Douglas Luiz (49), Nico Gonzalez (37) e Kelly (22) non hanno fatto aumentare il loro valore di mercato, bensì è calato. L’unico colpo che fa eccezione è quello di Kelly, titolare della difesa bianconera e che potrebbe portare nelle casse della Juventus una buona plusvalenza. Il centrocampista brasiliano, Douglas Luiz, è in prestito all’Aston Villa dopo esser rientrato anticipatamente alla Continassa dopo il prestito al Nottingham Forest. Ora l’Aston Villa sembra essere determinata a riscattarlo.

Gli acquisti di questa stagione non sono meglio di quelli dell’anno precedente. I bianconeri hanno riscattato Conceiçao per un totale di 40 milioni e dovranno fare lo stesso con Openda (46 milioni), destinato a partire. David è stato preso da svincolato, ma con 12 milioni di oneri accessori. Non pervenuti Zhegrova (15 milioni) e Joao Mario (12), girato al Bologna. Solo l’esterno portoghese rientra nei piani di Spalletti per la prossima stagione.

Il problema, l’utilizzo dei fondi