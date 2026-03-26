Juventus, problema continuità: schierate 42 formazioni diverse

A ben vedere, però, c’è stato un frangente della stagione in cui la Juventus sembrava aver finalmente trovato una fisionomia chiara. Tra gennaio e febbraio, in cinque partite su otto, Luciano Spalletti ha riproposto lo stesso undici iniziale, dando continuità a uomini e sistema di gioco.

Contro Lecce, Napoli e Parma la squadra si è schierata con un 4-2-3-1 ormai riconoscibile: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

Nelle sfide contro Cremonese e Benfica, l’assetto è rimasto invariato per dieci undicesimi, con il solo inserimento di Fabio Miretti al posto dell’esterno portoghese. In quel periodo erano arrivate quattro vittorie e un pareggio, segnali concreti di equilibrio raggiunto. Poi gli infortuni (Bremer e Kelly), le squalifiche — su tutte quella di Kalulu — e il calendario fitto, con impegni ogni tre giorni, hanno costretto l’allenatore a rimettere mano alle rotazioni, riaccendendo il “mixer” delle formazioni.