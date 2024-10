Juventus Primavera, vittoria in Coppa Italia contro il Brescia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Esordio con il sorriso per la Juventus Under 20 nella Coppa Italia Primavera. I bianconeri superano 4-1 il Brescia nel match valido per i trentaduesimi di finale grazie alla doppietta di Scienza e alle reti di Di Biase e Lopez Comellas. Nel prossimo turno la squadra di Francesco Magnanelli affronterà la SPAL.

IL RACCONTO DEL MATCH PRIMO TEMPO: JUVENTUS AVANTI 3-0 NEL SEGNO DI SCIENZA E DI BIASE La Juventus, già dalle prime battute, è intenzionata a incanalare la gara nella direzione desiderata: al 3′ ci prova Scienza su calcio di punizione dai venti metri, ma Kolgecaj è attento e respinge il tentativo di Michele. Meno attento, però, il portiere del Brescia lo è cinque giri di orologio più tardi, sempre su una conclusione di un ispirato Scienza che, da fuori area, infila la sfera alla sinistra di Kolgecaj per il vantaggio dei bianconeri.

Sul punteggio di 1-0 è sempre la squadra di Francesco Magnanelli ad avere il controllo del gioco e, infatti, l’unico squillo dei lombardi arriva al 21′ con il tiro di Maucci dal limite dell’area. Un tentativo che, però, non preoccupa Vinarcik, reattivo tra i pali. Passa appena un minuto e la Juventus torna a spaventare gli ospiti: al 22′ ci prova Di Biase e al minuto 25 è il turno di Finocchiaro, ma entrambi i tentativi non trovano lo specchio della porta.

Per Di Biase, però, il tentativo precedente vale come prova generale in vista di ciò che accade poco dopo la mezz’ora: Lopez Comellas, con un pallone splendido, pesca il numero 14 in area di rigore. A quel punto l’attaccante bianconero controlla e raddoppia con un diagonale perfetto. Un’altra bella rete per i bianconeri che cinque minuti più tardi sigleranno anche il 3-0, ancora con Scienza.

La sua marcatura è semplicemente stupenda: riceve palla sulla sinistra, salta una serie di avversari e poi, dal limite dell’area, lascia partire un sinistro molto potente che si infila sotto la traversa. La giocata del numero 19 è l’ultima, degna di nota, di un primo tempo dominato dai bianconeri”.

Il secondo tempo

“SECONDO TEMPO: I BIANCONERI VOLANO AI SEDICESIMI DI FINALE Avanti di tre reti la Juventus non rinuncia ad attaccare anche in avvio di ripresa e al 52′ sfiora la quarta rete del pomeriggio con Finocchiaro, abile ad accentrarsi dalla sinistra lasciando partire una conclusione insidiosa che – dopo una deviazione – termina la sua corsa vicina alla porta di Kolgecaj.

Il Brescia, praticamente non pervenuto nel corso della prima frazione, vuole scuotersi e ci riesce al 55′ con la rete di Maucci che anticipa tutti in area di rigore e supera Vinarcik. Scintille, poi, tra i due appena dopo la rete segnata dai lombardi. Scintille che portano il direttore di gara a estrarre due cartellini rossi lasciando entrambe le squadre in inferiorità numerica.

Tra i bianconeri spazio per Marcu, tra i pali, al suo esordio in Under 20. Dopo un avvio di secondo parziale intenso, i ritmi si abbassano e a giovarne è la Juventus, in vantaggio di due reti. A conferma di quanto detto, da segnalare ci sono soltanto due opportunità dopo l’ora di gioco, una per parte: al 61′ ci prova Keutgen impegnando Kolgecaj e al 68′ è il turno del Brescia con Ragazzoni che trova l’opposizione di Marcu.

A un quarto d’ora dal termine, poi, arriva la rete del 4-1 che chiude definitivamente i conti mettendo in ghiaccio la partita: l’autore è Lopez Comellas, alla sua seconda marcatura in Under 20. Il piazzato dello spagnolo non lascia scampo al portiere dei lombardi. Il finale è soltanto un conto alla rovescia per la Juventus verso il turno successivo, verso i sedicesimi di finale”.