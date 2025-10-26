Juventus Primavera, il commento di Padoin

Simone Padoin è apparso molto soddisfatto al termine della gara vinto contro la Lazio. Scopriamo insieme come ha commentato la gara

Mister Simone Padoin ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi sulla Lazio. Le sue parole:

“Sono molto soddisfatto della gara giocata dai miei ragazzi. La partita si è giocata in due fasi: nella prima la Lazio ci ha lasciato manovrare il pallone ed è stato un peccato non chiudere in vantaggio il primo tempo avendolo giocato con qualità, mentre nella ripresa i nostri avversari hanno sporcato un po’ la gara, mettendola sul piano fisico, ma siamo ugualmente riusciti a giocarci le nostre carte e a trovare la via della rete con una bellissima conclusione di Finocchiaro. Siamo davvero felici per questa vittoria, anche perchè è arrivata senza incassare reti. Inoltre la risposta dei giocatori meno impiegati in questo inizio di stagione così – come Keutgen e Tiozzo dal primo minuto e Repciuc, Vallana e Durmisi a gara in corso – è stata ottima. Ci tengo anche a sottolineare la felicità per il rientro di Radu tra i pali. Abbiamo portieri di assoluto valore e questo aspetto mi rende davvero tranquillo. Tra sei giorni (sabato 1° novembre) andremo a Napoli a giocare una partita molto importante. Riposeremo un giorno e da martedì prepareremo al meglio la trasferta in Campania contro una squadra che sicuramente avrà bisogno di punti”.