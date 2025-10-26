Juventus Primavera, il commento di Padoin

Mister Simone Padoin ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi sulla Lazio. Le sue parole:
“Sono molto soddisfatto della gara giocata dai miei ragazzi. La partita si è giocata in due fasi: nella prima la Lazio ci ha lasciato manovrare il pallone ed è stato un peccato non chiudere in vantaggio il primo tempo avendolo giocato con qualità, mentre nella ripresa i nostri avversari hanno sporcato un po’ la gara, mettendola sul piano fisico, ma siamo ugualmente riusciti a giocarci le nostre carte e a trovare la via della rete con una bellissima conclusione di Finocchiaro. Siamo davvero felici per questa vittoria, anche perchè è arrivata senza incassare reti. Inoltre la risposta dei giocatori meno impiegati in questo inizio di stagione così – come Keutgen e Tiozzo dal primo minuto e Repciuc, Vallana e Durmisi a gara in corso – è stata ottima. Ci tengo anche a sottolineare la felicità per il rientro di Radu tra i pali. Abbiamo portieri di assoluto valore e questo aspetto mi rende davvero tranquillo. Tra sei giorni (sabato 1° novembre) andremo a Napoli a giocare una partita molto importante. Riposeremo un giorno e da martedì prepareremo al meglio la trasferta in Campania contro una squadra che sicuramente avrà bisogno di punti”.