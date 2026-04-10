PRIMAVERA| Arman Durmisi rinnova fino al 2028

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus, rende noto il prolungamento di contratto da parte di Arman Durmisi:
“Prosegue l’avventura alla Juventus di Arman Durmisi: è ufficiale il prolungamento del suo accordo in bianconero fino al 30 giugno 2028.
Arrivato a Torino nel settembre 2024 dopo l’esperienza in Slovenia con la maglia dell’FC Koper, l’attaccante classe 2008 è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nell’Under 20 allenata da mister Padoin con cui ha giocato finora 27 partite in stagione, realizzando complessivamente 12 gol – l’ultimo dei quali nel recupero della semifinale di Coppa Italia Primavera delle scorse ore.
Un giocatore che proseguirà il suo percorso di crescita in maglia bianconera: complimenti Arman, ci vediamo in campo!”