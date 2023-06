La Juve avrebbe appena preso una decisione pesantissima / News

Massimiliano Allegri ha tenuto banco in queste ultime ore. Non si capisce ancora bene come andrà a finire una questione che comunque andrà, avrà comunque dell'incredibile. Per lui ci sarebbe stato un rilancio dall'Arabia Saudita. Pensate: 30 milioni di euro a stagione per 3 anni, più 20 milioni di euro alla firma. Come risponderà Allegri? Non filtra molto. Anzi. Non filtra davvero nulla. Per ora siamo alle indiscrezioni ma è evidente che qualcosa stia succedendo. Di fatto, però, oggi non possiamo non parlare di un'altra notizia che ha scosso l'ambiente bianconero e che non riguarda né Allegri, né il mercato.