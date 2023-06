ESCLUSIVA JUVENEWS / Barillà annuncia: “Oltre a Weah può arrivare…”

Su quali prospetti stanno lavorando i bianconeri in entrata?

“Stanno lavorando per rinforzare le corsie esterne. Weah è stato preso in sostituzione di Cuadrado e potrebbe arrivare anche Castagne. Di rientro ci sarà inoltre Cambiaso, oltre a Parisi, rispetto al quale la Juve ha un interesse concreto”.

A centrocampo invece?

“Qui tutto ruota intorno a Rabiot. In caso andasse via, la Juventus potrebbe pensare concretamente a Milinkovic Savic. Inoltre non bisogna sottovalutare il rientro di Rovella dal Monza, decisamente maturato e pronto”.

Fronte Frattesi Milan e Inter sono nettamente avanti?

“La pista Frattesi la vedo difficilmente percorribile non perché non vi sia interesse, ma perché - in questo momento - il Milan è nettamente in pole”.

Si è chiacchierato spesso sul tema: ma Giuntoli e Allegri sono compatibili tra loro?

"Assolutamente sì. Giuntoli occorre in primo luogo alla società Juventus, che ha bisogno di un profilo della sua caratura nella gestione dell'Area Sport. E Allegri "serve" a Giuntoli per potersi calare il più in fretta possibile nel contesto Juventus, alla luce del fatto che conosce l'ambiente bianconero da molteplici anni. Il discorso legato alla crescita del Settore Giovanile per portare quanti più giovani possibili in prima squadra costituirà un caposaldo chiave della loro gestione in tandem".