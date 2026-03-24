Juventus, premi per giocatori di NEXT GEN e Women

Nelle ultime cinque stagioni con la Juventus Women (dal 2021-22 al 2025-26), Martina Lenzini ha avuto una crescita costante fino a diventare un punto fermo della difesa bianconera. Nel 2021-22 ha disputato 19 presenze in Serie A, contribuendo alla vittoria del campionato. Nella stagione 2022-23 ha superato le 20 presenze complessive, mentre nel 2023-24 e 2024-25 si è stabilizzata su circa 24-25 partite stagionali tra campionato e coppe, con un impiego sempre più continuo. Nel 2025-26, pur con minutaggio leggermente ridotto nella prima parte, ha comunque accumulato diverse presenze e anche un assist in stagione. Complessivamente, in questo quinquennio ha superato abbondantemente le 100 presenze con la Juventus, segnando qualche gol e distinguendosi soprattutto per affidabilità difensiva, continuità e capacità di adattarsi sia da centrale sia da terzino.
Il premio di Lorenzo Anghelé
La società celebra anche il premio ricevuto dal giovane attaccante della Juventus Next Gen. “Un premio speciale, sempre in occasione dell’evento di Borgaro Torinese, lo ha ricevuto anche Lorenzo Anghelé, attaccante classe 2005 della Juventus Next Gen. Anche per lui dunque una serata speciale con la consegna del premio “Gaetano Scirea”: un riconoscimento ottenuto per la sua attitudine in campo e la sua correttezza nel ricordo di un’icona bianconera e del calcio italiano come il mai dimenticato Gaetano”.
Lorenzo Anghelé, attaccante della Juventus Next Gen, è uno dei prospetti offensivi più interessanti del vivaio bianconero. Dal suo esordio tra i professionisti nel 2023 ha collezionato oltre 60 presenze in Serie C, mettendo a segno 5 gol e mostrando una crescita costante in termini di impiego e responsabilità offensiva. Nella stagione 2023-24 ha realizzato 3 reti, mentre in quella successiva ha continuato a trovare spazio con regolarità, partecipando anche ai playoff. Nel 2024 ha inoltre esordito in Serie A con la prima squadra della Juventus, segnale della fiducia del club nel suo sviluppo. Si distingue per mobilità, versatilità e capacità di lavorare per la squadra oltre che per la finalizzazione.