Juventus, premi per giocatori di NEXT GEN e Women

Nelle ultime cinque stagioni con la Juventus Women (dal 2021-22 al 2025-26), Martina Lenzini ha avuto una crescita costante fino a diventare un punto fermo della difesa bianconera. Nel 2021-22 ha disputato 19 presenze in Serie A, contribuendo alla vittoria del campionato. Nella stagione 2022-23 ha superato le 20 presenze complessive, mentre nel 2023-24 e 2024-25 si è stabilizzata su circa 24-25 partite stagionali tra campionato e coppe, con un impiego sempre più continuo. Nel 2025-26, pur con minutaggio leggermente ridotto nella prima parte, ha comunque accumulato diverse presenze e anche un assist in stagione. Complessivamente, in questo quinquennio ha superato abbondantemente le 100 presenze con la Juventus, segnando qualche gol e distinguendosi soprattutto per affidabilità difensiva, continuità e capacità di adattarsi sia da centrale sia da terzino.