Juventus, i precedenti della sfida con la Roma: i dati

ROMA-JUVENTUS, I PRECEDENTI La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 85 successi bianconeri contro i giallorossi, tra cui tre nelle ultime quattro sfide tra le due formazioni. Solo contro l’Inter (86) la Juventus ha ottenuto più successi che contro la Roma (85) nella sua storia in Serie A. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro la Roma in campionato (3V, 2N), l’ultimo successo giallorosso risale al 1° agosto 2020 (3-1 all’Allianz Stadium); i giallorossi non registrano una striscia più lunga senza vittorie contro i bianconeri in Serie A dal periodo tra il 2004 e il 2009. Dopo l’1-1 dell’andata, Juventus e Roma potrebbero pareggiare entrambi i confronti stagionali in Serie A per la prima volta dal 2000/01, in quel caso l’allenatore giallorosso era Fabio Capello mentre alla guida dei bianconeri c’era Carlo Ancelotti. La Roma non ha vinto alcuna delle ultime sette sfide disputate a marzo contro la Juventus in Serie A (3N, 4P), l’ultimo successo dei capitolini in questo mese risale al 16 marzo 1986. Nelle ultime sette gare di campionato tra Juventus e Roma, l’incontro si è sbloccato in media al 12° minuto di gioco, in cinque occasioni su sette con una rete dei bianconeri.