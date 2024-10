Juventus, i precedenti in vista del match con il Parma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei precedenti con il Parma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Mercoledì 30 ottobre alle ore 20:45, nell’unico turno infrasettimanale previsto dalla Serie A in questa stagione, andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino la decima giornata di Serie A con la sfida fra Juventus e Parma.

I PRECEDENTI Il Parma ha subito 95 gol dalla Juventus in Serie A, più che da ogni altra squadra nel massimo campionato: il bilancio nella competizione è di 26 successi bianconeri, 16 pareggi e 10 vittorie gialloblù. La più pesante sconfitte del Parma in Serie A è stata proprio contro la Juventus: un 7-0 per i bianconeri del 9 novembre 2014″.

Gli altri precedenti

“La Juventus è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Parma in Serie A (10V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti (già record di successi consecutivi dei piemontesi contro gli emiliani nel torneo) – l’unico successo dei ducali nel periodo risale all’11 aprile 2015 (1-0 con gol di José Mauri al Tardini). La Juventus ha vinto le ultime sette gare contro il Parma giocate nel girone d’andata di Serie A, con un punteggio aggregato di 21-2.

La Juventus è imbattuta contro il Parma in Serie A in gare giocate di mercoledì: in sei sfide i bianconeri hanno ottenuto quattro vittorie e due pareggi. IN CASA DELLA JUVE Tra le squadre contro cui la Juventus ha sempre segnato in partite casalinghe in Serie A, il Parma è quella che i bianconeri hanno affrontato più volte: 26 sfide interne, segnando 65 reti (2.5 di media a match).

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A contro il Parma (6V, 1N), dopo che aveva perso le precedenti due, all’ Olimpico Grande Torino nel 2010 e nel 2011; i bianconeri sono infatti ancora imbattuti all’Allianz Stadium contro i gialloblù nel massimo campionato.

SERIE A | JUVENTUS-PARMA, GLI ARBITRI Ecco la squadra arbitrale per l’incontro: Arbitro: Zufferli; Assistenti: Mastrodonato – Di Gioia; Quarto ufficiale: Ayroldi; VAR: Abisso; AVAR: Meraviglia”.