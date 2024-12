Juventus, i precedenti in vista del match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro la Fiorentina in Serie A: 82 in 170 precedenti. Completano il conteggio 53 pareggi e 35 successi dei toscani. In più, solo contro il Milan (58) i bianconeri hanno registrato più pareggi nel torneo che contro la Fiorentina (53). La formazione bianconera ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, tutte con il punteggio di 1-0: la Juventus non ha mai registrato, nella sua storia nel massimo campionato italiano, una serie più lunga di successi consecutivi tenendo la porta inviolata contro la squadra viola. I bianconeri sono rimasti imbattuti in 30 delle ultime 32 gare casalinghe contro la Fiorentina nel massimo campionato italiano (25V, 5N); l’ultimo successo della formazione gigliata in trasferta contro la Juventus risale al 22 dicembre 2020 (0-3)”.

Gli altri precedenti

“La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1P); dall’inizio dello scorso decennio, solo la Roma (14 contro l’Udinese) e la stessa Fiorentina (13, anche in questo caso contro l’Udinese) sono riuscite a ottenere più successi interni contro una singola avversaria nella competizione. Più in generale, la formazione toscana ha perso più trasferte contro i bianconeri (58) che contro ogni altra squadra in Serie A. La Fiorentina ha incassato al massimo un gol in ciascuna delle ultime otto partite di Serie A contro la Juventus (media di 0.75 reti incassate a incontro); tuttavia i toscani hanno registrato appena due successi in questo parziale (2N, 4P)”.