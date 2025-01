Juventus, i precedenti in vista del match con l’Empoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Empoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha vinto l’80% delle sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (12V, 2N, 1P): tra le avversarie attualmente nella competizione, solo contro l’Hellas Verona (85%) i bianconeri hanno all’attivo una percentuale di successi interni più alta; In 15 trasferte contro la Juventus in Serie A solo una volta l’Empoli è riuscito a segnare più di un gol ai bianconeri, nella sconfitta per 5-2 del 21 dicembre 1997; in generale ha mancato l’appuntamento con il gol in 10 gare esterne; La Juventus ha pareggiato le ultime due sfide di Serie A contro l’Empoli e più in generale non ha trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1P), dopo che aveva vinto ben 10 delle 11 precedenti (1P)”.

Le altre statistiche

"La Juventus non ha mai mancato il successo per tre partite di Serie A consecutive contro l'Empoli e solamente nella stagione 1998/99 non ha ottenuto vittorie né all'andata né al ritorno contro i toscani; L'Empoli ha evitato sconfitta solo in sette degli ultimi 24 confronti con la Juventus in Serie A (3V, 4N), cinque dei quali arrivati nel girone di ritorno; L'Empoli ha perso 22 partite di Serie A contro la Juventus (4V, 5N) e solo contro Roma (23) e Inter (27) conta più sconfitte nel massimo campionato".