Juventus, i precedenti del match con il Bologna: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul match con il Bologna. Ecco il comunicato: "La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in Serie A: 79 successi bianconeri, con 51 pareggi e 23 vittorie rossoblù a completare il quadro. Dopo l’1-1 del match d’andata dello scorso 27 agosto, Bologna e Juve potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in questa competizione per la prima volta dal 2011/12 (due 1-1 in quel caso). I bianconeri sono rimasti imbattuti in 41 delle ultime 42 sfide contro il Bologna in Serie A (29V, 12N), l’ultima vittoria dei rossoblù contro la Juventus nel massimo campionato risale al 26 febbraio 2011. Nelle ultime 11 occasioni in cui ha incontrato il Bologna nel girone di ritorno la Juve non ha mai concesso più di un solo gol (sei reti subite in totale); l’ultima volta in cui i bianconeri hanno subito due gol dai rossoblù nella seconda parte di stagione è stata nel 2011. PRECEDENTI IN CASA DEL BOLOGNA Il Bologna è stato battuto 34 volte in casa dalla Juventus (18V, 24N), più di ogni altra squadra in Serie A – i bianconeri inoltre hanno realizzato 106 gol in trasferta contro i rossoblù. Dal 2000 in avanti il Bologna ha mancato l’appuntamento con il gol in 12 delle 20 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A, almeno tre volte in più che contro ogni altra squadra nella competizione. L’ultimo successo del Bologna al Dall’Ara contro la Juve in Serie A risale al 29 novembre 1998".