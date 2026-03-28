Juve, Pjanic a La Gazzetta: “Per l’Italia non sarà facile”

Il pensiero di Miralem Pjanic sulla finale playoff tra la sua Bosnia e l’Italia. Leggiamo le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic, ha parlato della finale playoff che si disputerà martedì tra la Bosnia e l’Italia.

Le dichiarazioni di Miralem Pjanic

Bosnia-Italia? “Non sono sorpreso, diciamo che è la sfida che speravo di vedere. La Bosnia è casa mia anche se l’Italia la considero il mio secondo paese. Il nostro sogno è di andare al Mondiale, vedremo come andrà a finire”.

È una partita molto attesa, che clima ci sarà? ”Sarà un grande evento, la Nazione si fermerà per un giorno, ci saranno tre milioni di persone a spingere la nostra squadra. Lo stadio sarà una bolgia, vedrete che grande passione ha il nostro popolo. A Zenica ci sarà un clima infernale, non sarà facile per l’Italia”.

I festeggiamenti dell’Italia? “Non ho capito il motivo, l’Italia è sicuramente forte e per questo la rispettiamo. Ma è tutto da vedere, loro dovranno essere bravi a giocare in casa nostra e nulla è scontato. Servirà personalità per uscire da Zenica con una vittoria“.

Ha poi aggiunto sulla corsa al quarto posto: Roma-Juve per il quarto posto? “Non è semplice, perché c’è anche il Como che sta andando forte. Di sicuro sarebbe fondamentale per entrambe risalire al quarto posto. Nel calcio moderno la Champions migliora tutto”.