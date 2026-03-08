Juventus-Pisa, la moviola della partita: restano alcuni dubbi…

Il signor Juan Luca Sacchi è stato l'arbitro della partita tra Juventus e Pisa. Rivediamo insieme la moviola dei momenti principali.

La partita diretta dall’arbitro Sacchi non ha lasciato clamorosi dissapori in nessuna delle due squadre. Restano, però, alcuni dubbi.

Al 4′ minuto del primo tempo arrivano delle proteste da parte del Pisa per un contatto tra Locatelli e Aebischer all’interno dell’area di rigore. Tra i due centrocampisti c’è stato un tocco tra le parti esterne del piede, ma resta qualche dubbio sull’impatto iniziale del centrocampista bianconero. L’arbitro ha lasciato proseguire, senza assegnare il penalty.

Al 20′ minuto del secondo tempo, arriva un’altra decisione dubbia da parte di Sacchi. Prima di un’azione del possibile raddoppio juventino, ci sono state delle proteste da entrambe le compagini. Prima Conceiçao cade, ma per l’arbitro non c’è alcun contatto; pochi secondi dopo McKennie interviene al limite dell’area di rigore, fallo da dietro su Loyola. Anche in questa occasione, il direttore di gara ha lasciato proseguire.

Nessuna protesta per i cartellini della partita. Marin, Leris e Caracciolo sono stati ammoniti per il Pisa; il solo Bremer, per un fallo su Cuadrado, per la Juventus. Partita tutto sommato tranquilla e gestita bene da Juan Luca Sacchi. Sono soltanto 14 i falli fischiati, 7 per squadra.