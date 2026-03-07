La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato i dati statistici del match tra la Juventus e il Pisa:

“Juventus e Pisa si affronteranno sabato 7 marzo alle ore 20:45 e il match sarà valido per la 28ª giornata di Serie A”.

JUVENTUS-PISA | LE STATISTICHE DEL MATCH

Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!

La Juventus è imbattuta da 16 sfide consecutive contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A in zona retrocessione (11V, 5N), andando sempre a segno nel parziale (media di 1.8 gol a partita); dopo il 2-0 sul Pisa nell’ultimo precedente del genere, la Vecchia Signora potrebbe registrare due clean sheet di fila in questi incontri per la prima volta da maggio 2023 in un singolo torneo.

La Juventus non ha vinto nelle ultime quattro partite di Serie A (2N, 2P), ed è dalle ultime cinque con Igor Tudor in panchina, tra settembre e ottobre, che non fa peggio (cinque – 3N, 2P).

La Juventus ha subito almeno due gol nelle ultime quattro partite di Serie A; i bianconeri non concedono almeno due reti per cinque gare di fila nel massimo campionato dal 1962.

Il Pisa arriva da tre sconfitte consecutive e potrebbe incassare quattro ko di fila in Serie A sotto la guida di uno stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 1987, con Giuseppe Materazzi in panchina.

Il Pisa ha collezionato 15 punti nelle 27 partite disputate in questo campionato, con un successo e 12 pareggi; l’ultima squadra ferma a 15 o meno punti dopo 28 giornate e capace di salvarsi a fine campionato è stata il Crotone 2016/17.