La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato i dati statistici del match tra la Juventus e il Pisa:
“Juventus e Pisa si affronteranno sabato 7 marzo alle ore 20:45 e il match sarà valido per la 28ª giornata di Serie A”.
JUVENTUS-PISA | LE STATISTICHE DEL MATCH
Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!
- La Juventus è imbattuta da 16 sfide consecutive contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A in zona retrocessione (11V, 5N), andando sempre a segno nel parziale (media di 1.8 gol a partita); dopo il 2-0 sul Pisa nell’ultimo precedente del genere, la Vecchia Signora potrebbe registrare due clean sheet di fila in questi incontri per la prima volta da maggio 2023 in un singolo torneo.
- La Juventus non ha vinto nelle ultime quattro partite di Serie A (2N, 2P), ed è dalle ultime cinque con Igor Tudor in panchina, tra settembre e ottobre, che non fa peggio (cinque – 3N, 2P).
- La Juventus ha subito almeno due gol nelle ultime quattro partite di Serie A; i bianconeri non concedono almeno due reti per cinque gare di fila nel massimo campionato dal 1962.
- Il Pisa arriva da tre sconfitte consecutive e potrebbe incassare quattro ko di fila in Serie A sotto la guida di uno stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 1987, con Giuseppe Materazzi in panchina.
- Il Pisa ha collezionato 15 punti nelle 27 partite disputate in questo campionato, con un successo e 12 pareggi; l’ultima squadra ferma a 15 o meno punti dopo 28 giornate e capace di salvarsi a fine campionato è stata il Crotone 2016/17.
- Il Pisa non ha vinto alcuna delle prime 13 trasferte di questo campionato (8N, 5P); nei maggiori 10 campionati europei sono solo altre quattro le squadre senza successi esterni in questa stagione: AVS, Dukla Praga, Elche e Wolverhampton.