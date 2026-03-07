Juventus-Pisa, i precedenti tra le due squadre

La Juventus scenderà in campo questa sera per affrontare il Pisa nella 28ª giornata di Serie A. Il club bianconero, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato i precedenti tra le due squadre:

SERIE A | JUVENTUS-PISA, I PRECEDENTI

La Juventus non ha mai perso in 15 precedenti contro il Pisa in Serie A (11V, 4N) e nella massima serie solo contro Cremonese (18) e Piacenza (16) ha disputato più match senza mai perdere.

La Juventus ha vinto tutte le ultime sette partite contro il Pisa in Serie A; i bianconeri hanno una serie aperta di successi nella competizione più lunga solamente contro Piacenza (nove), Palermo e Pro Vercelli (10).

La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di Serie A contro il Pisa e solamente contro Alessandria (otto) e Pro Patria (13) i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga di gare con più di una rete all’attivo.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita di Serie A contro il Pisa, dopo che aveva subito gol in tutte le precedenti nove gare contro i toscani nella competizione.

La Juventus ha vinto tutte le sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A, segnado 20 gol e subendone otto, e tra le squadre contro cui la Vecchia Signora vanta il 100% di successi in casa, solo contro Foggia (11), Cremonese (nove) e Piacenza (otto) ha disputato più match interni.