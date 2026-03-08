Juventus-Pisa, dati e statistiche post partita

La Juventus ha segnato almeno tre gol per almeno tre partite di fila per la prima volta da maggio-giugno scorsi (tre in quel caso).

Questa è solo la seconda partita di Serie A in cui Kenan Yildiz riesce sia a segnare che a fornire assist, dopo quella contro l’Inter il 13 settembre scorso.

Kenan Yildiz è ora uno dei soli tre nati dal 2005 in avanti ad aver trovato almeno cinque gol (nove) e almeno altrettanti assist (cinque) nei maggiori cinque campionati europei in corso, insieme a Lamine Yamal e Yan Diomande.