Juventus-Pisa, dati e statistiche post partita

La Juventus, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato dati e statistiche relative al match disputato ieri sera contro il Pisa:
JUVENTUS-PISA: I DATI E LE STATISTICHE DEL POST PARTITA
- La Juventus ha segnato almeno tre gol per almeno tre partite di fila per la prima volta da maggio-giugno scorsi (tre in quel caso).
- Questa è solo la seconda partita di Serie A in cui Kenan Yildiz riesce sia a segnare che a fornire assist, dopo quella contro l’Inter il 13 settembre scorso.
- Kenan Yildiz è ora uno dei soli tre nati dal 2005 in avanti ad aver trovato almeno cinque gol (nove) e almeno altrettanti assist (cinque) nei maggiori cinque campionati europei in corso, insieme a Lamine Yamal e Yan Diomande.
- Il Pisa ha incassato quattro sconfitte di fila in Serie A sotto la guida di uno stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 1987, con Giuseppe Materazzi in panchina.
- Andrea Cambiaso ha segnato tre gol in questo campionato, suo record personale in una singola stagione di Serie A.
- Kenan Yildiz non forniva un assist in Serie A da ben 12 presenze, l’ultimo era stato il 14 dicembre contro il Bologna.
- Khéphren Thuram non segnava da 22 presenze in Serie A, con l’ultima rete che era arrivata a settembre contro l’Inter.
- Jérémie Boga ha segnato per due presenze di fila in Serie A per la terza volta, la prima dal febbraio 2020.
- La Juventus ha effettuato 11 tiri nel primo tempo; in questa Serie A, i bianconeri hanno registrato più conclusioni senza segnare nelle prime frazioni di gioco solo contro il Lecce, l’Atalanta e il Parma (tutte a 12).
- Solo per la seconda volta in questo campionato il Pisa ha subito almeno 11 tiri senza subire gol nel primo tempo (la prima contro il Lecce).