Juventus-Pisa, i convocati di Luciano Spalletti e probabili formazioni

Riccardo Focolari – 7 Marzo, 14:22

Pochi minuti fa la Juventus ha pubblicato la lista dei calciatori convocati per la sfida casalinga di stasera contro il Pisa.

Stasera si giocherà JuventusPisa, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Di seguito, i convocati per la Juventus di Luciano Spalletti.
CONVOCATI:1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.
Ancora out sia Vlahovic sia Milik, che probabilmente torneranno alla prossima giornata contro l’Udinese.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hiljemark.