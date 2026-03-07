Juventus-Pisa, i convocati di Luciano Spalletti e probabili formazioni

Stasera si giocherà Juventus–Pisa, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Di seguito, i convocati per la Juventus di Luciano Spalletti.
CONVOCATI:1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.
Ancora out sia Vlahovic sia Milik, che probabilmente torneranno alla prossima giornata contro l’Udinese.
Le probabili formazioni:
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hiljemark.