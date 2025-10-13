Juventus, pioggia di critiche per Vlahovic in nazionale: il punto

L'attaccante bianconero non sta vivendo un momento positivo con la Serbia: il punto sul suo periodo in nazionale

Se per Dusan Vlahovic il rendimento di questo inizio di stagione con la maglia della Juventus è complessivamente positivo sul piano delle prestazioni e delle statistiche collezionate (basti pensare ai gol già realizzati), lo stesso non si può dire per il momento che sta vivendo l’attaccante serbo con la propria nazionale.

In particolare, con la sconfitta arrivata contro l’Albania la Serbia ha deciso di sollevare dall’incarico il commissario tecnico Stojkovic e sostituirlo momentaneamente con l’allenatore della formazione Under 21, Mirkovic, con un passato anche alla Juventus da calciatore dal 1998 al 2000.

Nello specifico Vlahovic, di nuovo a secco dopo le ultime prestazioni in maglia bianconera, è finito nel mirino di feroci critiche. In effetti, l’attaccante bianconero è ritenuto uno dei principali artefici del crollo della nazionale serba, e nel dettaglio viene criticata la decisione di giocare con la doppia punta: a Vlahovic, infatti, è stato affiancato Mitrovic.