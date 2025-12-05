Juventus, Perin: “Spalletti? Uno dei più forti con cui abbia mai lavorato”

Le dichiarazioni pronunciate dal portiere della Juventus in un'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport: il suo pensiero su Spalletti

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Tuttosport. Di seguito l’intervista completa:

Mattia Perin, come sta?

“Ho avuto un piccolo affaticamento, ma sto facendo di tutto per cercare di partire per Napoli. Proverò a riallenarmi in gruppo con il resto della squadra. Non vogliamo far diventare il mio problema più serio di quello che è”.

Spalletti qualche giorno fa l’ha definita “l’influencer dello spogliatoio”.

“Quando l’ho sentita mi ha fatto sorridere: il mister ha un bagaglio lessicale davvero ampio, certe volte tira fuori dei termini incredibili. Un po’ come Allegri: due toscani, due geni. Non credo sia un caso. Quello che posso dire è che faccio di tutto per mettere la mia esperienza a disposizione dei giovani. È una responsabilità che ho scelto dei assumermi per via della mia età, e dal fatto che ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con delle leggende di questo club e del calcio mondiale. Lo faccio ogni giorno, specie in quei periodi in cui mi capita di giocare poco e in cui ho bisogno di stimoli. Pensare di poter essere una guida per i ragazzi mi dà l’energia e l’entusiasmo giusto per restare in forma, sul pezzo”.

E cosa dice ai tanti giovani portieri che nell’ultimo periodo hanno ricevuto la chiamata di Spalletti in prima squadra?

“Michele, Carlo ed io cerchiamo di mettere la nostra esperienza al loro servizio per permettergli di acquisire nuovi strumenti da inserire nei rispettivi bagagli tecnici. Questi ragazzi rappresentano il futuro del club. Negli anni ho imparato che la Juventus viene prima di tutto, quindi diventa essenziale mettere a disposizione della società le proprie qualità. Prima o poi qualcuno di noi andrà via, altri smetteranno di giocare, ma la Juve resterà per sempre. Per questo l’ego non deve mai prendere il sopravvento”.

All’arrivo di Spalletti alla Continassa è diventata virale la clip delle vostre presentazioni. L’ha messa in soggezione?

“Assolutamente no. Ha usato l’ironia per far passare un concetto sacrosanto: il suo benessere dipenderà da noi. Nessuna pressione, anzi: ci aiuta a capire quanto di inespresso ci sia ancora dentro ognuno di noi”.

In che cosa trova l’ex ct diverso da tutti gli altri?

“Sul piano tattico è fenomenale, incredibile, maniacale: uno dei più forti con cui abbia mai lavorato. Ha delle letture in campo che sono da assoluto fuoriclasse. Daniele De Rossi – che l’ha avuto tanti anni alla Roma – me ne aveva parlato quando ci ritrovavamo in Nazionale, ma non immaginavo una roba del genere. Ha una meticolosità disumana nel curare ogni singolo dettaglio. E questo non potrà che farci crescere singolarmente e come gruppo. Ormai in Serie A, come in Europa, la differenza tra le varie squadre si gioca in termini percentuali risicati. Lui ci sta facendo capire che aggiungere di volta in volta quell’1% in più può fare tutta la differenza del mondo tra vincere e non vincere una partita. Tra passare o non passare un turno di coppa. Mi ha sorpreso in positivo”.

Ora inizia un mese di fuoco. Prima però una sfida speciale per Spalletti, a Napoli…

“Il mister ha un’esperienza tale per poter vivere la vigilia di questa partita nel modo migliore. Ci sta preparando sia a livello emotivo che tattico. Le prossime gare saranno fondamentali, ormai non esistono più le squadre materasso, la pressione è sempre altissima. Spero che questo calendario ci stimoli a dimostrare che possiamo alzare il nostro livello. Certo, le assenze di Vlahovic e Gatti peseranno, specialmente quella di Dusan che si prospetta più lunga. Fortunatamente siamo la Juventus e abbiamo in rosa giocatori come Openda e David che possono sostituirlo al meglio. Io li vedo ogni giorno in allenamento e credetemi: meritano di stare qui. Non sono stati scelti a caso, si sono guadagnati la chiamata del club. Certe volte è difficile dimostrarlo: ci vuole un periodo di ambientamento. Arriverà il momento in cui entrambi dimostreranno pienamente di poter vestire questa maglia”.