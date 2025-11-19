Juventus, Perin sull'esonero di Tudor: "È un fallimento, ma..."

Le parole del calciatore bianconero rilasciate durante Social Football Summit all’Allianz Stadium: il suo pensiero sull'esonero di Tudor

Nel corso del Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino Mattia Perin ha avuto modo di parlare dell’esonero di Igor Tudor e dell’arrivo sulla panchina della Juventus di Luciano Spalletti. Queste le sue parole in merito a tale argomento:

“Sono momenti difficili perché non so se da fuori si percepisce ma quando un allenatore viene cambiato ci sentiamo i primi responsabili, perché l’allenatore conta molto ma in campo ci andiamo noi. È un fallimento, ma da questi si può rinascere e costruire qualcosa di importante se si hanno delle basi solide“.