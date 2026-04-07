Juventus, Perin e Vlahovic sono arrivati al JMedical

Dusan Vlahovic e Mattia Perin si sono recati al JMedical per svolgere gli esami strumentali.

Nonostante i tre punti ottenuti nella gara di ieri sera contro il Genoa, in casa Juventus c’è un clima di apprensione legato alle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic e Mattia Perin.

Il primo nel corso del riscaldamento ha avvertito un fastidio muscolare al polpaccio, mentre il portiere è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco nel primo tempo sempre per un problema muscolare.

Poco fa i due sono arrivati al JMedical dove si sottoporranno agli esami strumentali. Entrambi rischiano dalle due alle tre settimane di stop, nella speranza che non ci siano lesioni gravi. Seguiranno aggiornamenti.