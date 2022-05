Juventus, a sorpresa Luca Pellegrini potrebbe rimanere a Torino

Il matrimonio tra Luca Pellegrini e la Juventus potrebbe continuare ancora per molto tempo. L'incontro tra le parti ha dato estivo positivo.

La Juventussta lavorando per il prossimo calciomercato. Il club bianconero dovrà intervenire massicciamente in diverse zone del campo, anche in difesa. Infatti, oltre all'acquisto di un centrale, la Vecchia Signora potrebbe cambiare qualcosa anche sulla corsia sinistra. Alex Sandro, terzino titolare, è destinato ad andare via, visto che il contratto del brasiliano scade a giugno nel 2023, quindi le strade percorribili sono soltanto due; o una cessione adesso ad una cifra contenuta o un addio nella prossima stagione a parametro zero, considerando che un rinnovo, con l'importo che l'ex Porto attualmente percepisce, 7 milioni annui, è fuori dai piani della dirigenza della Juventus.

Il vice del classe '91 è Luca Pellegrini, che in stagione ha avuto una buona continuità di presenze, come testimoniato dai 21 gettoni in stagione tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con anche un assist all'attivo. L'annata dell'ex Roma è da considerarsi sufficiente, anche perché era la prima esperienza in un top club per il terzino italiano. Negli scorsi giorni, però, il futuro di Luca Pellegrini è stato messo in discussione, visto che si parlava di una possibile cessione in prestito per accumulare esperienza. Sono infatti già girati i nomi dei sostituti, da Udogie a Cambiaso, da Parisi a Wijndal, profili che potrebbero essere comunque spendibili se Alex Sandro dovesse salutare la compagine bianconera.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, nell'ultimo incontro tra l'entourage del calciatore e la Juventus sarebbe emersa la volontà da tutte e due le parti di proseguire il rapporto. Infatti, sull'ex Genoa, Madama puntò molto, visto che nell'estate 2019, il club piemontese, per acquistare Pellegrini, scambiò Spinazzola con la Roma, investendo molto sul laterale sinistro. Adesso, con l'involuzione del suo collega di reparto, Pellegrini ha l'occasione giusta per mettersi in mostra e ripagare la spesa fatta dalla Juventus oramai 3 anni fa, per dimostrare tutto il suo valore.