Juventus, annunciata la partnership con Stanley 1913: la nota del club

Il comunicato con cui la Juventus ha annunciato ai propri tifosi l'inizio della partnership con Stanley 1913: i dettagli

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Juventus ha reso nota la partnership con Stanley 1913. Di seguito il comunicato del club bianconero contenente i dettagli di questa partnership:

“Juventus e Stanley 1913 sono liete di annunciare una nuova partnership pluriennale che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi e creare una connessione più profonda tra Club, giocatori e fan. Situata all’intersezione tra sport, legacy e cultura, la partnership unisce due marchi riconosciuti a livello globale accomunati da valori condivisi di qualità, innovazione e autenticità.

Questa collaborazione sfrutta l’eccezionale ecosistema digitale della Juventus, con oltre 190 milioni di follower in tutto il mondo e 114 milioni su piattaforme focalizzate sui giovani come Instagram, TikTok e YouTube, per amplificare la presenza di Stanley 1913 all’interno del mondo del calcio.

La partnership si attiverà attraverso l’ecosistema digitale e social media della Juventus, che ha generato oltre 600 milioni di interazioni e oltre 6 miliardi di visualizzazioni video durante la scorsa stagione. Attraverso uno storytelling autentico e contenuti guidati dai giocatori, Stanley 1913 sarà integrata in momenti di alto valore che spaziano dall’allenamento, all’accesso dietro le quinte, alle narrazioni di lifestyle e alle esperienze del giorno della partita. Questi punti di contatto supportano l’obiettivo condiviso di aumentare la visibilità, la rilevanza e l’impatto culturale all’interno del mondo del pubblico calcistico globale.

“Juventus e Stanley condividono l’ambizione di rappresentare un modo di vivere audace e contemporaneo dove performance, stile e creatività si uniscono”, ha commentato Peter Silverstone, Chief Business Officer della Juventus. “Questa partnership riflette una sinergia naturale tra prestazione e stile di vita, fondata sull’autenticità e sulla rilevanza culturale. Juventus è il primo e unico club italiano che collaborerà con Stanley 1913, confermando ancora una volta la nostra posizione distintiva nel panorama globale come il primo e più grande brand italiano sui social media, vantando allo stesso tempo una delle tifoserie calcistiche più giovani d’Europa. Ciò dimostra la nostra forte connessione con le nuove generazioni e la nostra attrattiva verso i marchi lungimiranti che plasmano il vivere moderno”.

Ben James, General Manager EMEA di PMI WW Brands, LLC, ha dichiarato: “Il calcio da sempre connette le generazioni, proprio come Stanley 1913 ha sempre connesso le persone a prodotti durevoli e orientati alle prestazioni, per oltre un secolo. Sia Stanley 1913 che Juventus condividono un’eredità radicata nelle prestazioni che si è evoluta in lifestyle – portando creatività, innovazione, longevità e design nei momenti che contano, nel giorno della partita e oltre. Siamo molto entusiasti di dare il via alla nostra partnership e non vediamo l’ora di scoprire cosa porterà ai per i nostri consumatori”.

Juventus e Stanley 1913 esploreranno anche lo sviluppo di prodotti in co-branding che fondono l’identità iconica del Club con il design contemporaneo e funzionale di Stanley 1913. Queste collezioni offriranno ai sostenitori nuovi modi per esprimere la loro connessione con la Juventus oltre il giorno della partita, fondendo stile, prestazioni e praticità quotidiana.

La partnership include attivazioni esperienziali volte a creare momenti significativi per i sostenitori. I contenuti incentrati sui giocatori fungeranno da motore chiave per il coinvolgimento, rappresentando una cultura del movimento e della connessione tra generazioni e comunità e unendo idratazione, prestazioni e stile.