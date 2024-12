Juventus, il ricordo del match con la Fiorentina del 1989

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con la Fiorentina del 1989.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla partita con la Fiorentina del 1989, in vista della gara di domenica pomeriggio proprio contro la Viola alle 18: “6 settembre 1989. In un Comunale notturno (si gioca di sera) la Juve gioca contro la Fiorentina un match molto, molto particolare. Un lungo applauso e tante, tante lacrime accolgono l’inizio del match: pochi giorni prima, il 3 settembre, in Polonia è scomparso Gaetano Scirea. E quelle lacrime, e quell’applauso, sono solo un’anticipazione di quello che accadrà al funerale, che vedrà la partecipazione di una città intera”.

Le altre informazioni

“Il numero di Hurrà Juventus di ottobre 1989 è ovviamente dedicato a lui, a Gai, al suo ricordo e alla testimonianza, indimenticabile, che ha lasciato. E racconta anche quella partita del Comunale, perchè comunque, seppur con le lacrime agli occhi, si gioca. Per la cronaca, la sblocca Casiraghi al 25′, pareggia Kubil 12 minuti dopo. Nella ripresa assicurano il punteggio il gol di Totò Schillaci (a proposito di leggende per le quali abbiamo speso tante lacrime, recentemente) al 67′ e Alessio al 90′. a chiudere una partita nella quale ogni singola giocata, ogni esultanza, ogni goccia di sudore, è seguita da uno sguardo al cielo”.