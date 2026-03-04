Juventus, parla Pjanic: “Ecco come la Juve può tornare grande”

L'ex centrocampista bianconero ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche della Juventus.

Nella giornata di oggi, la Gazzetta dello Sport ha rilasciato una sua intervista fatta a Miralem Pjanic. L’ex centrocampista bosniaco ha trascorso quattro stagioni a Torino sponda bianconera, dal 2016 al 2020. Tra i tanti argomenti trattati, ha risposto anche ad alcune domande riguardanti l’attualità juventina.



Stupito che la Juventus, nonostante l’eliminazione dalle Coppe, stia rinnovando Spalletti?

“No, perché è la mossa giusta. A Roma sono stato allenato sei mesi da Luciano: è un tecnico top. Spalletti ha dato un’identità precisa alla squadra e il club adesso ha bisogno di stabilità per tornare a vincere. Spalletti è l’uomo giusto per aprire un ciclo, ma ovviamente solo lui non basta: serviranno almeno tre colpi di livello, uno per reparto”.

