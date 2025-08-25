Juventus-Parma, Yildiz: “Non sento la pressione. Vi svelo il nostro obiettivo”

Kenan Yildiz, MVP di Juventus-Parma, ai microfoni di RaiSport ha rilasciato delle parole molto rassicuranti in vista del futuro

La prima di Serie A della Juventus contro il Parma ha già trovato il suo protagonista: Kenan Yildiz. Il talento turco classe 2005 è stato premiato come Most Valuable Player dell’Allianz Stadium grazie a una prestazione sfavillante, segnata da due assist decisivi -uno a David e l’altro a Vlahovic– che hanno consegnato la vittoria alla squadra di Igor Tudor.

Il giovane talento turco, inoltre, nel post gara, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RaiSport. Ecco le sue parole: “No, non sento la pressione. Voglio fare sempre bene perché penso solo alla mia squadra, non ai social, sono concentrato sul mio lavoro e fare bene per la mia squadra. Noi vogliamo fare sempre il massimo ma dobbiamo pensare partita dopo partita e speriamo di fare bene questo anno”.