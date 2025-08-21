Juventus-Parma: squalificati e diffidati
Juventus-Parma: squalificati e diffidati

Cristiano Passa
21 Agosto, 13:00
La squadra bianconera scenderà in campo domenica sera contro i ducali nella prima giornata di campionato

La Juventus è ormai vicina ai nastri di partenza della nuova stagione. La squadra bianconera farà il suo esordio nella nuova Serie A domenica sera, quando ospiterà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium il Parma. Un primo test importante per i bianconeri, che dopo un pre campionato positivo ora sperano di confermarti anche al via delle ostilità.

Squalificati e diffidati

Per la prima partita della stagione la Juventus si presenterà senzasqualificatidiffidati, mentre per il Parma ci sarà un solo giocatore in diffida.

“Domenica 24 agosto 2025, alle ore 20:45, la Juventus affronterà in casa il Parma, in quello che sarà il primo appuntamento della Serie A 2025/2026; gara ufficiale inaugurale di una stagione ricca di appuntamenti e sfide per la squadra bianconera.
Andiamo a scoprire squalificati e diffidati delle due squadre in vista di questa gara!”

SERIE A | JUVENTUS-PARMA, SQUALIFICATI E DIFFIDATI

JUVENTUS
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
PARMA
Squalificati: Balogh.
Diffidati: nessuno. (Juventus.com)

