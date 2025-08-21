La Juventus è ormai vicina ai nastri di partenza della nuova stagione. La squadra bianconera farà il suo esordio nella nuova Serie A domenica sera, quando ospiterà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium il Parma. Un primo test importante per i bianconeri, che dopo un pre campionato positivo ora sperano di confermarti anche al via delle ostilità.
Squalificati e diffidati
Per la prima partita della stagione la Juventus si presenterà senza né squalificati né diffidati, mentre per il Parma ci sarà un solo giocatore in diffida.
“Domenica 24 agosto 2025, alle ore 20:45, la Juventus affronterà in casa il Parma, in quello che sarà il primo appuntamento della Serie A 2025/2026; gara ufficiale inaugurale di una stagione ricca di appuntamenti e sfide per la squadra bianconera.
Andiamo a scoprire squalificati e diffidati delle due squadre in vista di questa gara!”
SERIE A | JUVENTUS-PARMA, SQUALIFICATI E DIFFIDATI
JUVENTUS
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
PARMA
Squalificati: Balogh.
Diffidati: nessuno. (Juventus.com)