“Domenica 24 agosto 2025, alle ore 20:45, la Juventus affronterà in casa il Parma, in quello che sarà il primo appuntamento della Serie A 2025/2026; gara ufficiale inaugurale di una stagione ricca di appuntamenti e sfide per la squadra bianconera.

Andiamo a scoprire squalificati e diffidati delle due squadre in vista di questa gara!”

SERIE A | JUVENTUS-PARMA, SQUALIFICATI E DIFFIDATI

JUVENTUS

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

PARMA

Squalificati: Balogh.

Diffidati: nessuno. (Juventus.com)