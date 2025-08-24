Juventus-Parma, un nuovo arrivo pronto all'esordio? Le ultime
Riccardo Focolari
roma
24 Agosto, 11:49
La Juventus è pronta all'esordio contro il Parma. Igor Tudor ha sciolto anche l'ultimo dubbio, riguardante la corsa destra

Alle 20:45 di questa sera andrà in scena l’esordio della Juventus nella Serie A 2025-26, contro il Parma. Igor Tudor ha definito il suo XI titolare, con un ballottaggio che riguardava la corsia di destra. Si contendevano la maglia da titolare Nico González e Joao Mario.

Tuttavia, secondo le ultime indicazioni del tecnico croato, sarà il portoghese a partire titolare come quarto di centrocampo, lasciando l’argentino in panchina. Joao Mario, arrivato dal Porto, è stato preferito per caratteristiche tattiche e affidabilità difensiva. Inoltre, le voci insistenti dell’Atletico Madrid su Nico Gonzalez, hanno facilitato la scelta dello staff bianconero.

