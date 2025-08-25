Juventus-Parma, che ingenuità di Cambiaso! Il punto sulla squalifica

Nella prima partita della Serie A 2025-26, Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, dopo aver reagito ad una provocazione è stato espulso

La sfida tra Juventus e Parma ha visto tra i protagonisti in negativo Andrea Cambiaso, esterno classe 2000, uscito anticipatamente dal campo a seguito di un’espulsione. L’ex Genoa, tuttavia, ha vissuto una gara a tratti positiva e a tratti più complessa.

Nelle fasi iniziali ha faticato a trovare continuità, mostrando qualche anarchia tattica nelle scelte. Col passare dei minuti, però, ha trovato maggiore ordine e compostezza, cercando di interpretare al meglio le richieste di Igor Tudor, che lo vuole come esterno capace di garantire equilibrio ma anche qualità nell’ultimo terzo di campo.

La squalifica rappresenta un problema per Tudor, che dovrà fare a meno del suo esterno nelle prossime giornate. In attesa del responso del Giudice Sportivo, la Juventus perde -almeno per una giornata- una pedina importante nelle rotazioni di fascia, proprio nel momento in cui si avvicinano sfide delicate di Serie A.