Juventus-Parma, Cambiaso si scusa: "Mi vergogno. Non sono..."

In Juventus-Parma, Andrea Cambiaso è stato espulso. Su Instagram, poi, ha voluto scusarsi pubblicamente. Ecco le sue parole

La vittoria della Juventus contro il Parma per 2-0 all’Allianz Stadium è stata in parte macchiata dal gesto di Andrea Cambiaso, espulso al minuto 83 per un fallo di reazione che ha lasciato i bianconeri in inferiorità numerica. L’episodio ha inevitabilmente segnato la sua serata personale, nonostante la squadra di Igor Tudor abbia comunque portato a casa i primi tre punti in campionato.

Attraverso i propri canali social, con una storia su Instagram, l’esterno classe 2000 ha voluto chiedere scusa pubblicamente. Ecco le sue parole: “Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine.“