Home > Juve News

Juventus-Parma, dilemma in difesa per Tudor: Gatti o Kalulu?

Riccardo Focolari
roma
24 Agosto, 10:28
Ballottaggio dietro tra l'italiano e il francese. A centrocampo si giocano un posto Locatelli e Koopmeiners. Tudor conferma il 3-4-2-1

Alle 20.45 di questa sera la Juventus farà il suo esordio in Serie A, contro il Parma del giovane Cuesta. Sono ben cinque le defezioni a cui deve far fronte Igor Tudor per la prima di campionato (Perin, Miretti, Milik, Cabal e Savona). Pochi sono i dubbi: il croato  s’affiderà al solito 3-4-2-1, ma con un ballottaggio in difesa.

Nelle retrovie, infatti, resta vivo il ballottaggio tra Federico Gatti e Pierre Kalulu. Tuttavia, le ultime indicazioni fanno pensare che l’ex Milan sia il favorito per un a maglia da titolare. Dunque -oltre a Di Gregorio confermato tra i pali- il francese andrà ad unirsi a Gleison Bremer e Lloyd Kelly per completare il reparto difensivo.

