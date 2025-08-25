Juventus-Parma, David: "Sono molto contento. L'obiettivo è..."
Juventus-Parma, David: “Sono molto contento. L’obiettivo è…”

Riccardo Focolari
roma
25 Agosto, 15:00
Jonathan David, centravanti bianconero, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juventus Parma. Ecco le sue parole nel post partita

Jonathan David, neo centravanti bianconero, è stato protagonista di un’ottima partita. In Juventus-Parma, disputata nella serata di ieri, il canadese ha aperto le marcature, siglando il primo gol bianconero della stagione. Successivamente, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole nel post partita.

“La cosa più importante come sempre sono i tre punti, ma sono molto contento di aver segnato il mio primo gol in questo stadio. I tifosi qui spingono tantissimo ed è quello che speravo, cominciare in questo modo. Ovviamente l’obiettivo è aiutare la squadra, cercare di fare il meglio, aiutare sia in difesa che in attacco. Cercare di fare il meglio possibile”.

