Juventus-Parma, Cuesta: “Bianconeri fortissimi. Competeranno per…”

Riccardo Focolari
25 Agosto, 12:09
Weah Juve-Parma
Carlos Cuesta, neo tecnico del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della gara persa contro la Juventus, per 2-0

Carlos Cuesta, neo tecnico del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita a DAZN in occasione della gara persa contro la Juventus, per 2-0. Ecco le sue parole: “Mi porto la difficoltà della partita, dovevamo giocare al massimo dell’intensità e abbiamo provato a sfruttare i nostri momenti.

In alcuni casi, potevamo sfruttare al meglio alcune situazioni. Il gol su palla inattiva ha cambiato l’inerzia della gara, poi dopo l’espulsione c’è stata l’occasione di riaprirla. Ci portiamo a casa anche la consapevolezza di dover lavorare, siamo nel percorso giusto. Pellegrino è un esempio per i suoi compagni, è sempre sul pezzo e fa il massimo.

La settimana scorsa ha fatto due gol, sta migliorando e alla squadra regala tante cose, dal possesso palla al prendere i contatti. Speriamo che possa darci ancora di più. Sicuramente, mi è piaciuto lo spirito della squadra, con coraggio e umiltà. Sapevamo che, a livello di gioco, era difficile sviluppare qualcosa vista la forza dell’avversario.

Potevamo avere di più la palla, potevamo costruire di più con più compattezza, attaccando la profondità. Aumenteremo la frequenza di questi eventi, ma comunque sapevamo che la Juventus è una squadra fortissima e sarà lì per competere per le prime posizioni. Noi dobbiamo prendere gli spunti positivi.”

