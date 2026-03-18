Juventus, parla Yildiz: “Il Bayer Monaco mi ha scartato…”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Kenan Yildiz ha raccontato delle sue scelte fatte in passato. In particolare, del suo periodo passato in Germania.
“Perché ho lasciato il Bayern Monaco? I soldi non c’entrano: sono stato lì 11 anni, non ho mai avvertito la loro fiducia. È anche per questo che ho scelto di giocare per la Turchia: in Germania non mi consideravano”.
Dal 2012 al 2022 il turco ha vestito la maglia della baviera. Il numero 10 bianconero ha infatti giocato tutte le giovanili al Bayern Monaco, e avrebbe potuto giocare per la nazionale tedesca.
Ha continuato dicendo: “Non ero mai abbastanza, chiamavano sempre qualcun altro. E dire che da fuori si vedeva il potenziale. Nella storia delle giovanili del Bayern, sono quello che è stato eletto ‘miglior giocatore’ in tutti i tornei che abbiamo disputato”.
Ha concluso parlando della sua decisione di abbandonare il sogno della Bundesliga: “A 8 anni giocavo contro quelli di 18, ero piccolino, ma buono. Eppure non bastava mai. C’era sempre qualcuno che era meglio di me. È stato facile e naturale andare via”.
Ad oggi, i tifosi bianconeri ringraziano il Bayern Monaco per non aver creduto in lui. E forse, in Germania, qualcuno si sarà pentito di non aver dato fiducia ad un talento così cristallino.