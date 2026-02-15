Juventus, parla Rocchi: “Siamo molto dispiaciuti per l’episodio”

Intervenuto ai microfoni dell’ANSA, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi torna sul gravissimo errore dell’arbitro La Penna in Inter-Juventus in occasione dell’espulsione di Kalulu, episodio che ha inevitabilmente compromesso la gara dei bianconeri:
“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio, per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.