Juventus, parla Rocchi: “Siamo molto dispiaciuti per l’episodio”

Gianluca Rocchi, si è espresso in merito alla decisione di La Penna di espellere Kalulu. Leggiamo le sue parole.

Intervenuto ai microfoni dell’ANSA, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi torna sul gravissimo errore dell’arbitro La Penna in Inter-Juventus in occasione dell’espulsione di Kalulu, episodio che ha inevitabilmente compromesso la gara dei bianconeri:

“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio, per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.