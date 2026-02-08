Juventus, parla Mimun: “La squadra di Spalletti non è alla portata della Lazio”

Il giornalista Clemente Minum, non vede la sua Lazio in grado di competere con la Juventus in questo momento storico.

Sulle pagine de “Il Messaggero“, Clemente Mimun si sofferma sulla gara di campionato che vedrà la Lazio, squadra del cuore del giornalista, affrontare i bianconeri questa sera. Di seguito le sue parole:

“Continua il nostro mesto campionato con risultati e intermittenza e una situazione caotica come non mai. La squadra di Spalletti non è alla nostra portata e uscire indenni da Torino sarebbe un miracolo. Tra Juventus ed Atalanta rischiamo seriamente di restare a bocca asciutta. Sarebbe un grosso guaio. Speriamo di riuscire a evitarlo”.