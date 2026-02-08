Juventus, parla Mimun: “La squadra di Spalletti non è alla portata della Lazio”

Sulle pagine de “Il Messaggero“, Clemente Mimun si sofferma sulla gara di campionato che vedrà la Lazio, squadra del cuore del giornalista, affrontare i bianconeri questa sera. Di seguito le sue parole:
“Continua il nostro mesto campionato con risultati e intermittenza e una situazione caotica come non mai. La squadra di Spalletti non è alla nostra portata e uscire indenni da Torino sarebbe un miracolo. Tra Juventus ed Atalanta rischiamo seriamente di restare a bocca asciutta. Sarebbe un grosso guaio. Speriamo di riuscire a evitarlo”.